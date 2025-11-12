Tg1, scoppia il gossip: l’indiscrezione sul matrimonio a sorpresa tra due volti amatissimi

Due volti amatissimi del Tg1 sarebbero pronti a sposarsi: secondo un’indiscrezione, tra i corridoi Rai sarebbe in arrivo un matrimonio che nessuno si aspettava.

C’è aria di romanticismo nei corridoi del Tg1. Una storia che finora era rimasta lontana dai riflettori sembra pronta a fare un passo importante. Tra i protagonisti di questa vicenda ci sono due volti noti del giornalismo italiano, legati da anni da un sentimento solido ma discreto. Secondo le recenti indiscrezioni, la coppia sarebbe pronta a suggellare il proprio amore con un grande sì, dopo una lunga relazione vissuta nel segno della riservatezza e del rispetto reciproco.

L’indiscrezione che fa sognare i fan Rai

Mentre la Rai si prepara ai cambiamenti interni – con Simona Sala nominata nuova direttrice di Radio 3 – sembra che per Paola Cervelli e Andrea Montanari stia per aprirsi un nuovo capitolo di vita, questa volta fuori dagli studi televisivi. La notizia del possibile matrimonio, riportata da Giuseppe Candela sul settimanale Chi, ha suscitato non poca curiosità, mettendo in luce il lato più umano e tenero di due professionisti solitamente molto riservati.

Il loro amore sarebbe nato dietro le telecamere, cresciuto nel silenzio e oggi, secondo le indiscrezioni, potrebbe presto trasformarsi in un matrimonio da sogno.

Paola Cervelli e Andrea Montanari pronti al sì

Secondo quanto riportato dal giornalista Candela nella sua rubrica “C’è chi dice”, Paola Cervelli, volto dell’edizione delle 13:30 del Tg1, e Andrea Montanari, ex direttore del telegiornale e di Radio 3, sarebbero quindi pronti a convolare a nozze.

“Negli scorsi mesi Cervelli era apparsa alla conduzione del notiziario con il pancione, la coppia ha già due figli. Ora il fatidico sì”, scrive Candela, confermando che i due, insieme ormai da diversi anni, sono legati da un rapporto solido e lontano dai clamori. Una differenza d’età di 25 anni non sembra aver scalfito l’intesa tra la giornalista e l’ex direttore, che si appresta a concludere la sua lunga carriera con l’imminente pensionamento.