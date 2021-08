Le scritte per storie Instagram sono sempre più un mezzo per comunicare con il mondo esprimendo ciò che si prova al momento. Scopri come inserirle per dare qualcosa di più alle tue storie.

Chi ha Instagram, sa bene come l’uso delle scritte per storie Instagram sia sempre più in uso. Si tratta infatti di un modo per rendere più incisivo un messaggio e a volte per far capire cosa si sta dicendo a chi non desidera attivare l’audio sul proprio smartphone. Una funzione che appare quindi sempre più necessaria e che per questo è bene imparare ad usare.

Scritte per Instagram stories: come realizzarle in modo semplice e immediato

Quando si usano i social l’uso di scritte da associare alle immagini è a dir poco indispensabile, almeno come le tante app che si rendono sempre più utili.

ragazza con smartphone

Attraverso l’uso di pochi caratteri si può infatti enfatizzare un concetto, spiegare meglio cosa si sta cercando di comunicare e in caso di video, mostrare a chi non sente gli audio cosa si sta dicendo.

Una funzione che ormai usano praticamente tutti e che per questo vale la pena imparare ad usare.



Per inserire le scritte nelle storie, dopo aver pensato all‘immagine o al video si deve cliccare sui caratteri che si trovano in alto a destra come ultima opzione. Si immette la scritta e a quel punto si può scegliere (sempre tramite i tastini in alto) di colorarla o darle un font e un aspetto diverso.

In questo modo si potrà dire quanto si desidera mediante la scrittura e rendendo la stessa più o meno visibile tramite font e colore.

Come inserire scritte animate sulle storie di Instagram

Ad evidenziare l’importanza delle scritte nelle storie, con gli ultimi aggiornamenti di Instagram è possibile creare del movimento animando le storie. Per farlo si procede come per inserire una scritta, cliccando subito dopo sul tasto di fianco ovvero quello con le lettere precedute dai trattini.



Attraverso questo tasto ed in base al font scelto le scritte prenderanno vita muovendosi in modo diverso sullo schermo del telefono. Un effetto che va sempre più di moda e che viene usato sia per le canzoni che per rendere ancora più d’impatto i propri messaggi. Sopratutto quando accompagnano un’immagine importante.