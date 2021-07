Quali sono le razze cani taglia media più amate? Scopriamo insieme le più famose e le loro caratteristiche.

Le razze di cani taglia media sono tra le più cercate in tutto il mondo, e per diversi motivi. I cani di razza medio piccola, o anche solo media, sono infatti tra i più attivi, quelli che trasmettono più entusiasmo e gioia. Degli amici a quattro zampe fedeli e festosi, compagni di avventure per tutte, o quasi, le attività della tua vita. Amano scatenarsi e giocare, sono nuotatori provetti, amano l’acqua fresca ma si sanno godere anche momenti di coccole e relax. Insomma, sono animali splendidi, anche molto differenti gli uni dagli altri. Ma quali sono i cani medi più famosi e apprezzati? E quali sono le loro caratteristiche?

Razze canine di taglia medio piccola e media: le caratteristiche

Se tra le razze di cani più amate al mondo nelle prime dieci posizioni ci sono tutti cani medi o medio piccoli un motivo ci sarà. Basti pensare a cani come i Golden Retriever, il Pastore australiano, il Boxer o il Labrador, cani familiari a tantissime persone. I loro punti di forza sono le dimensioni (non sono ovviamente né piccoli né troppo grandi), riescono a vivere tranquillamente all’aperto ma anche in un appartamento cittadino.

Cane Asciugamano Acqua

Amano giocare e fare sport, sono allegri, e in grado di regalare momenti di grande gioia nelle fasi più importanti della tua vita. Questo tipo di cani è particolarmente indicato poi per le famiglie con bambini piccoli, in quanto sono in grado di affezionarsi a tutti i membri della famiglia, sono pazienti e meno sensibili e irascibili di quelli di taglia piccola.

Ma come si può capire se un cane rientra in una taglia media: generalmente si guarda l’altezza, che deve essere tra i 40 e i 60 centimetri. Quasi tuttii cani medi sono da pastore, da caccia o da guardia, hanno un’aspettativa di vita tra gli 11 e i 14 anni e sono già completamente adulti dai 12 mesi.

Toeletta unghie al cane

Per quanto riguarda il pelo, esiste più di un cane di taglia media a pelo corto, come anche a pelo lungo. Sono tante infatti le varietà e le razze di questa tipologia di cani da poter accontentare tutti i gusti e le esigenze, capaci di regalare soddisfazioni anche in momenti per loro delicati, come il taglio delle unghie. Anche se, va ricordato, è sempre meglio prediligere cani da adottare piuttosto che comprare quello che più ci piace solo per semplice capriccio!

Razze canine taglia medio piccola e media: le più famose

Ma quali sono le razze canine medie o medio piccole più famose e ricercate al mondo? Sono tante, e tutte stupende. Ad esempio c’è il Border Collie, uno dei cani più intelligenti in assoluto. Ci sono poi i bulldog, quello francese, piccolo e piuttosto ‘modaiolo’ (è anche il cane di Chiara Ferragni) e quello inglese. Anche i barboncini, che possono avere varie taglie, rientrano pienamente nella categoria di cani medi. Senza dimenticare razze famose come i Golden Retriever, i Beagle, Dalmata, i Levrieri, i Pastori Scozzesi e i Boxer.

Più grande e altrettanto intelligente è il Cocker Spaniel inglese, mentre è decisamente più piccolo ma non meno amabile il bassotto. Tra i cani più apprezzati, nonostante abbia una reputazione immeritata di cane aggressivo, è poi il Pitbull, che si distingue da molte altre razze per l’intelligenza vivace e spiccata. Vanno poi citati i cani da caccia, inizialmente utilizzati proprio per esigenze da parte di famiglie nobili, come il Setter inglese o quello irlandese e il Bracco italiano. Molto famoso in tal senso è anche il Segugio. E non possiamo infine non citare razze di cani diventate molto più famose solo in anni più recenti: il Chow Chow, il Bull Terrier, gli Husky e gli Spitz.