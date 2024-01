Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli sono stati avvistati insieme mentre facevano shopping per le vie di Roma.

Crisi superata per Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli: i due attori sono stati avvistati mentre passeggiavano teneramente abbracciati per le vie di Roma, dopo aver fatto acquisti in un negozio che vende oggetti per la casa.

I due di recente avrebbero attraversato un periodo difficile ma, stando alle foto di Diva e Donna, oggi il loro amore sarebbe più solido che mai. Prima di legarsi a Benedetta Porcaroli Scamarcio è stato sposato con Angharad Wood, madre di sua figlia Emily. In precedenza l’attore ha vissuto un’importante storia d’amore con Valeria Golino.

Benedetta Porcaroli

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli: amore a gonfie vele

Tutto sembra procedere per il meglio tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli: i due sono stati avvistati insieme per le vie di Roma e sembravano essere uniti ed affiatati. La storia tra i due è iniziata nel 2021 sul set de L’ombra del giorno e, a quanto pare, è diventata sempre più importante col passare del tempo.

Riccardo Scamarcio è padre di una bambina avuta insieme all’ex moglie, Angharad Wood, e ha sempre cercato di proteggere la sua privacy. In precedenza l’attore ha vissuto un’importante storia con Valeria Golino, ma anche in quel caso aveva sempre cercato di proteggere il riserbo della sua vita privata. In tanti sui social sono curiosi di saperne di più e si chiedono se la sua storia con la collega attrice sia destinata a durare.