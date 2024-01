Vittorio Feltri è intervenuto in merito al caso del suicidio di Giovanna Pedretti e al linciaggio avvenuto contro Selvaggia Lucarelli.

Nelle ultime ore Selvaggia Lucarelli è stata vittima di un vero e proprio linciaggio mediatico a causa del presunto suicidio di Giovanna perdetti, la ristoratrice finita al centro delle cronache nei giorni scorsi per un post omofobo e abilista apparso sui canali social del suo ristorante. Vittorio Feltri è intervenuto in merito alla questione e, inaspettatamente, ha preso le difese di Selvaggia Lucarelli: “Quello che viene contestato a Selvaggia è che ella è solita gettare nel tritacarne e dare in pasto alla gogna dei social network oggi questo e domani quel personaggio o individuo qualunque, il tutto senza farsi tanti scrupoli e mostrando addirittura una cattiveria che dà i brividi. Bene. È vero. Questo accade”, ha dichiarato sulle pagine de Il Giornale, e ancora:

“Se qualcuno non regge tutto questo e si ammazza, la colpa non può essere attribuita a chi ha portato a galla un eventuale atto sconveniente, ingiusto, poco pulito, criticabile che la persona che si è suicidata ha compiuto. Se ammettessimo questa tesi, ossia se ritenessimo colpevole Lucarelli, la sua colpevolezza risiederebbe nell’avere svelato una sorta di inganno, ma questa non può essere considerata una colpa, non si tratta di un delitto, di un reato, di un crimine”.

Vittorio Feltri

Vittorio Feltri difende Selvaggia Lucarelli

Tra Vittorio Feltri e Selvaggia Lucarelli non corre buon sangue ma, inaspettatamente, in queste ore lui ha preso le difese della giornalista dopo che lei è stata travolta da un vero e proprio linciaggio via social a causa del presunto suicidio di Giovanna Pedretti.

La donna si era vista fare alcune domande da giornalisti e forze dell’ordine in merito ad un post omofobo apparso sui canali social del suo locale (a cui lei aveva prontamente risposto). Solo in un secondo momento è però emerso che, con tutte le probabilità, quel post sarebbe stato un falso (e scritto magari al solo fine di portare visibilità al ristorante). A seguire la ristoratrice è stata trovata senza vita. Al momento sulla questione sono presenti ancora alcuni punti oscuri e le indagini degli inquirenti stanno cercando di dissipare i dubbi in merito alla vicenda.