Dopo aver vinto, a sorpresa, Amici 23, Sarah Toscano è pronta allo step successivo che potrebbe essere il Festival di Sanremo…

‘Sexy Magica’ come il suo ultimo pezzo e sicuramente sulla cresta dell’onda. Stiamo parlando di Sarah Toscano che dopo aver vinto Amici è pronta a proseguire la sua carriera magari con una partecipazione a Sanremo, come hanno fatto tanti altri ex allievi della scuola di Maria De Filippi in passato. Intervistata da Today, la giovane cantante non ha negato di aver pensato alla kermesse musicale ma anche di volervi prendere parte alle giuste condizioni.

Sara Toscano, da Amici a Sanremo

Maria De Filippi

Dopo aver vinto Amici, per la Toscano c’è stato il ritorno a casa: “Le cose intorno a me sono totalmente diverse mentre io sono la stessa persona di prima”, ha esordito la giovane cantante. “Certo, ho scoperto parti della mia persona che non conoscevo ma è la realtà che mi circonda ad essere cambiata: sono continuamente in viaggio, incontro moltissime persone, specialmente chi prima mi seguiva solo dietro a uno schermo”.

La scuola di Amici potrebbe essere stato solo il primo step della sua carriera. A domanda precisa su una eventuale partecipazione a Sanremo, Sarah ha replicato: “Il Festival è un’occasione unica, ma non bisogna buttarla via. Ci andrò se avrò ‘il’ pezzo e non ‘un’ pezzo“. Insomma, alle giuste condizioni la kermesse musicale potrebbe essere il prossimo obiettivo della ragazza.

Gli ex compagni della scuola: le parole su Holden

Tra i vari passaggi dell’intervista a Today, non è mancato un commento personale in tema rapporti con gli ex compagni della scuola. In particolare sull’ex fidanzato Holy Francisco e quello, per ora solo rumoreggiato, Holden. “Holy mi ha fatto i complimenti per la vittoria, Holden lo sento così come sento tutti gli altri”, ha chiosato Sarah che in queste ore ha fatto il boom con il videoclip del suo pezzo ‘Sexy Magica’.