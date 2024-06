Nuova vita sui social per Barbara D’Urso che tra TikTok e filmati divertenti non ha certo dimenticato il mondo tv e i suoi ex colleghi.

In attesa di capire se tornerà sul piccolo schermo, Barbara D’Urso è impegnatissima tra teatro e social. Per Carmelita, infatti, nelle ultime settimane c’è stato un vero e proprio boom su TikTok, piattaforma dove è sbarcata dopo aver studiato attentamente i trend e il modo di agire. A raccontare alcuni dettagli, senza farsi mancare anche una frecciatina verso alcuni colleghi, è stata la diretta interessata a La Stampa.

Barbara D’Urso e il dettaglio delle luci

Barbara D’Urso

Tra i vari passaggi dell’intervista a La Stampa, la D’Urso non ha certo dimenticato il mondo della televisione comprese le ormai note “prese in giro” subite per via del forte utilizzo di luci durante le sue trasmissioni che la facevano sembrare “angelica”. “Mi fanno molto ridere. Non capisco però di che parli”, ha detto Carmelita. “Io gli uomini li vedo tutti bellissimi e anche le donne. Quelle rare volte che guardo la TV poi li vedo tutti illuminati. Anche con delle luci più forti delle mie, ma bellissimi. Avranno copiato da me anche questa cosa?”.

TikTok e un importante video

Tornando al boom avuto su TikTok, la D’Urso ha spiegato quale sia stato il contenuto video che maggiormente le è piaciuto fare: “Mi è piaciuto girare un video su quali sono i segnali del corpo che ci fanno capire che il nostro interlocutore sta mentendo”, ha detto. Sulla sua vita e sul come abbia avuto l’idea di sbarcare sul noto social, poi, la famosa conduttrice ha voluto aggiungere che dietro la sua decisione ci sia stato grande studio: “Mi approccio a TikTok in modo professionale, non mi sono svegliata una mattina e ho girato un video. Dietro ho una casa di produzione. Voglio dare un prodotto serio e professionale, fatto bene”.