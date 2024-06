Potrebbe essere incita Lady Gaga che al matrimonio della sorella avrebbe mostrato il cosiddetto “pancino sospetto”…

Presto mamma Lady Gaga? Questa la domanda che tantissimi fan della nota artista si stanno facendo nelle ultime ore. Complici alcuni scatti diventati virali sul web arrivati in questo weekend, tantissimi appassionati di musica e non sono hanno iniziato a sognare ad occhi aperti sulla possibile gravidanza della donna che avrebbe mostrato delle curve “sospette” al matrimonio della sorella.

Lady Gaga, i rumors sulla dolce attesa

Lady Gaga

Come detto, questo weekend, Lady Gaga è stata presente al matrimonio di sua sorella della quale è stata damigella d’onore. Se durante la cerimonia le curve dell’artista sono pasasate inosservate, lo stesso non si può dire relativamente al party andato in scena nelle ore seguenti. Infatti, come sottolineato anche da Leggo e da Il Mattino, sui social sono spuntate alcune foto che hanno fatto pensare ad una dolce attesa.

La pop star Stefani Joanne Angelina Germanotta, questo il suo vero nome, infatti, si è presentata alla festa della sorella tenutasi nel lussuoso hotel del ViewPoint, con un tubino nero molto aderente che ha messo in evidenza quello che, comunemente, si potrebbe definire un “pancino sospetto”. Difficile capire se la donna sia o meno effettivamente in dolce attesa ma le forme e gli scatti diventati virali sembrano far pensare questo.

lady gaga at her sister’s wedding. pic.twitter.com/oh8gLlbozO — pop culture (@gagasyuyi) June 3, 2024

La storia d’amore con Michael Polansky

La donna e il suo compagno, Michael Polansky, fanno coppia da diverso tempo, sembra dal 2020. In questo senso non stupirebbe, quindi, che i due possano aver fatto uno step in avanti nella loro relazione. Lui si è laureato in matematica a Harvard nel 2006 ed oggi, stando a Il Mattino e Leggo, è amministratore delegato della Parker Foundation, un’organizzazione filantropica che supporta i diritti civili, le arti e studi sulle scienze della vita. Staremo a vedere se l’artista vorrà confermare o meno questa voce sul suo conto.