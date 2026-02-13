Sanremo 2026, Carlo Conti e i Big da Mattarella: spicca l’assenza di Patty Pravo, ecco il motivo

Il cast di Sanremo 2026 per la prima volta nella storia è stato ricevuto al Quirinale da Sergio Mattarella: Patty Pravo assente, ecco il motivo.

Grande novità per Sanremo 2026: l’intero cast del Festival è stato accolto al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un incontro emozionante in attesa dell’avvio ufficiale della kermesse musicale più importante dell’anno. Presenti Carlo Conti, Laura Pausini e i big in gara, tranne Patty Pravo, assente per motivi di salute, come confermato dalla sua casa discografica.

Carlo Conti e i Big di Sanremo 2026 al Quirinale

Stamane al Quirinale si è tenuto un incontro emozionante fra i protagonisti di Sanremo 2026 e Sergio Mattarella. Un momento solenne, considerando che è la prima molta in 76 anni di Festival che un Presidente della Repubblica sceglie di accogliere al Quirinale i conduttori e gli artisti in gara poco prima dell’inizio della manifestazione.

Il primo ad arrivare al colle è stato il direttore artistico e presentatore della kermesse Carlo Conti, che è apparso visibilmente entusiasta. Laura Pausini, invece, si è detta “molto emozionata” in procinto di entrare nella Residenza presidenziale. Poco prima di lei erano arrivati al colle Leo Gassman, Sal Da Vinci, Serena Brancale e Tommaso Paradiso.

“Non capita tutti i giorni” ha confessato Dargen D’Amico all’Adnkronos, sottolineando l’importanza dell’evento.

Il motivo dell’assenza di Patty Pravo

Alla conferenza con il Presidente della Repubblica hanno preso parte tutti i big di Sanremo, tranne Patty Pravo. L’assenza della cantante veneziana si è fatta subito notare, accendendo la curiosità sul motivo del forfait.

Stando a quanto annunciato ieri sera dalla casa discografica dell’artista, Patty Pravo è stata colpita da una lieve influenza. La cantante sta bene, ma ha bisogno di riposo per rimettersi in vista dell’inizio del Festival. Seppure dispiaciuta ha dovuto necessariamente rinuncia all’appuntamento con il Presidente per tutelare la sua salute.