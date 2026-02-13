Elena Santarelli, dramma improvviso: “Ha avuto un infarto”

Momenti di paura per Elena Santarelli: la mamma Patrizia ha avuto un infarto ed è stata ricoverata in ospedale. Le sue parole sui social.

Elena Santarelli ha scelto ancora una volta i social per condividere con i suoi follower un momento molto delicato. Dopo la recente sentenza sul caso di stalking che l’ha vista coinvolta, la showgirl ha raccontato quanto accaduto alla madre Patrizia, colpita da un infarto nei giorni scorsi. Ecco le sue parole sincere, affidate a una storia su Instagram.

Elena Santarelli e i momenti difficili vissuti in famiglia

Momenti difficili che Elena Santarelli conosce bene. Nel novembre 2017, infatti, al figlio Giacomo, all’epoca 8 anni, è stato diagnosticato un tumore cerebrale maligno. Insieme al marito Bernando Corradi, ha affrontato quel periodo con grande coraggio, fino alla “luce in fondo al tunnel“, quando la battaglia del piccolo può dirsi vinta.

L’infarto della mamma Patrizia e il ricovero a Latina: il racconto sui social

Attraverso il suo profilo Instagram, Elena Santarelli ha spiegato nel dettaglio quanto accaduto alla mamma Patrizia. “Finalmente possiamo respirare meglio mammina… Martedì la mia mamma ha avuto un infarto, papà l’ha prontamente portata in ospedale a Latina, si è fatta qualche giorno di terapia intensiva ed ora l’hanno spostata in cardiologia. Forza nonna patty“.

La showgirl ha anche voluto ringraziare pubblicamente il personale sanitario che si è preso cura della madre. “Il reparto di cardiologia al Santa Maria Goretti eccellente, tutti“. Un riconoscimento diretto al lavoro svolto dal reparto, che ha seguito la madre prima in terapia intensiva e poi nel trasferimento in cardiologia.

Il legame tra la Santarelli e la mamma è noto ai suoi follower, che negli anni hanno visto spesso momenti di affetto e complicità condivisi sui social. Anche in questa occasione, nonostante la paura, il messaggio è stato pieno di amore e incoraggiamento.