Damiano David e Dove Cameron, matrimonio da sogno: la rivelazione su location e lista degli invitati

Dove Cameron svela a Entertainment Tonight i dettagli dei preparativi del matrimonio con Damiano David: la location e la lista degli ospiti.

Dopo aver svelato i dettagli della romantica proposta, Dove Cameron e Damiano David sono entrati nel vivo dei preparativi per il matrimonio. Ospite del programma tv Entertainment Tonight, la cantante ha raccontato con entusiasmo come stanno procedendo i preparativi, svelando informazioni sulla location e sul numero degli invitati.

Dove Cameron e Damiano David: la location del matrimonio

Damiano David, ex frontman dei Måneskin, è di Roma e proprio in Italia la coppia celebrerà le nozze. A rivelarlo è stata Dove Cameron durante l’intervista: “Lui è di Roma, quindi stiamo progettando le nozze in Italia. Per me sarà un destination wedding, lui si sentirà a casa“.

La cantante ha fatto intendere che non è certo che diranno “sì” nella città natale dello sposo, ma che l’Italia sarà la cornice del grande giorno.

“La lista degli ospiti sarà lunghissima”

Se la location promette romanticismo, anche la lista degli invitati si preannuncia importante. Sempre nel corso dell’intervista a Entertainment Tonight, Dove Cameron ha rivelato un dettaglio che lascia immaginare un matrimonio tutt’altro che intimo: “Lui ha un migliaio di cugini” – ha detto la cantante – “Quindi la lista degli ospiti sarà lunghissima“.

Parole che fanno capire come la cerimonia sarà molto partecipata, con tanti parenti pronti a festeggiare la coppia. Un vero coronamento di una storia d’amore iniziata nel 2022, quando i due si sono incontrati a un evento, all’epoca con Damiano David fidanzato.

Solo mesi dopo sarebbe scattata la scintilla che ha dato il via a un percorso sempre più importante, fino al post social di Capodanno con cui hanno annunciato ai fan l’intenzione di sposarsi. “Ho capito subito che era la persona perfetta per me” – ha raccontato la cantante – “E questo mi ha spaventato perché non sapevo se per lui fosse lo stesso. È stata un’intuizione, è una delle persone più empatiche, rispettose e gentili che abbia mai conosciuto“l.