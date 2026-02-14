Luca Argentero “ghostato” da Carlo Conti: la stoccata in diretta su Sanremo 2026

Luca Argentero rivela a Splendida Cornice di essere stato contattato per Sanremo ma poi “ghostato” da Carlo Conti. La reazione.

Dopo la confessione sulla trasformazione fisica per la nuova serie tv, Luca Argentero ha spiazzato il pubblico con un altro retroscena inaspettato, questa volta legato al Festival di Sanremo. Ospite in prima serata a “Splendida cornice”, l’attore ha deciso di fare chiarezza sulle voci che lo volevano vicino al palco dell’Ariston…

La battuta di Geppi Cucciari e il riferimento a Sanremo

Durante l’ultima puntata di Splendida Cornice, condotta da Geppi Cucciari, la conduttrice ha stuzzicato il suo ospite con una battuta allusiva: “Si dice che tu a breve abbia un impegno importante, in una città dove ci sono molti fiori e dove si canta forte. Sei pregato di dirmelo, perché non è che devo essere sempre l’ultima a sapere le cose“. Un riferimento chiaramente al Festival di Sanremo.

A quel punto Luca Argentero ha deciso di fare chiarezza, come riportato da Torresette.news, spiegando di non avere alcun impegno confermato: “Con l’occasione ti sfrutto per dire delle cose. Comunque no, non ho questo impegno, perché a questo punto dovrei saperlo e se non mi hanno richiamato significa di no“.

Luca Argentero “ghostato” da Carlo Conti

L’attore ha raccontato di essere stato contattato settimane prima, ma “poi sono spariti tutti“. Un dettaglio che ha trasformato la situazione in un piccolo caso televisivo. “Anche se fosse? Adesso non ci vado più, mi sono stufato di aspettare“, ha aggiunto Luca Argentero con ironia.

Alla frase è seguita la reazione di Geppi Cucciari, che ha parlato apertamente di “ghosting“, rivolgendosi direttamente a Carlo Conti con una battuta: “Ma avete fatto ghosting a uno come lui? Ma siete fuori?! Carlo, qui da noi c’è venuto, ma a Sanremo da te non ci viene!“. Al momento non è arrivata nessuna replica da parte del direttore artistico del Festival di Sanremo.