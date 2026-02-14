La sfida tra i quiz di Gerry Scotti e Stefano De Martino si sposta sulle vallette: Martina Miliddi rompe il silenzio sul “paragone” con Samira Lui.

Da mesi si parla della sfida tra Gerry Scotti e Stefano De Martino, la palla ora passa anche alle figure femminili che animano i rispettivi quiz. Il ritorno della “valletta” in versione moderna ha riportato sotto i riflettori un ruolo che sembrava superato. Ed è proprio attorno a questa figura che si è acceso il paragone – e la presunta tensione per i social – tra Samira Lui e Martina Miliddi. Ecco le dichiarazioni della ballerina di Affari Tuoi durante un’intervista a Fanpage.

Il ritorno della “valletta” a Mediaset e Rai

Samira Lui a La Ruota della Fortuna, programma condotto da Gerry Scotti, ha riportato sotto i riflettori una figura televisiva che sembrava ormai superata: quella della valletta. Una presenza oggi più parlante e inserita nelle dinamiche di studio, ma che resta comunque spalla del conduttore principale. Viene definita co-conduttrice, ma concretamente non presenta il programma.

Una formula che, come riportato da Biccy, funziona. Il pubblico ha dimostrato di apprezzare questa presenza scenica, trasversale e capace di intercettare gusti diversi. Non a caso, lo stesso schema è stato replicato anche in altri quiz, dove sono state coinvolte ex ballerine di Amici di Maria De Filippi, tra cui Isobel Kinnear e Martina Miliddi.

Martina Miliddi commenta il paragone con Samira Lui

Ad Affari Tuoi è stato ideato il “pacco ballerina“, uno spazio pensato per valorizzare il suo ingresso in studio danzando, che nelle puntate domenicali avviene addirittura in coppia. Un dettaglio che ha reso il paragone con Samira Lui ancora più immediato.

Proprio il confronto tra le due è diventato oggetto di discussione, alimentando l’idea di una possibile rivalità sui social. A fare chiarezza è stata la stessa Martina Miliddi, che in una recente intervista a FanPage ha affrontato il tema senza alimentare polemiche.

“Mi fa molto piacere il confronto con lei. È il volto di un programma di grandissimo successo e ha già fatto tante cose in TV, molte più di me. Io sono solo all’inizio della mia carriera e sono già molto felice di questo riscontro dal pubblico. Da spettatrice qualche volta mi è capitato di guardarla in trasmissione e il suo stile mi piace molto“, ha dichiarato.