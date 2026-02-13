Paola Caruso ritrova l’amore: chi è l’imprenditore 20 anni più grande, le foto sui social

Dopo la fine della storia con Gianmarco e le nozze annullate, Paola Caruso è nuovamente innamorata: ecco gli scatti pubblicati sui social.

Paolo Caruso ha ritrovato la felicità in seguito alla fine del rapporto con Gianmarco. La soubrette ha ufficializzato la sua storia con il 60enne Fabio Talin attraverso delle foto pubblicate sul suo profilo Instagram. L’uomo ha circa vent’anni in più di lei, ma la differenza d’età non sembra essere un problema. Ecco chi è.

Il dramma di Paola Caruso: le nozze annullate con Gianmarco

Lo scorso luglio Paola Caruso avrebbe dovuto sposare Gianmarco, suo storico compagno. Il suo sogno d’amore, però, non si è mai realizzato. A due mesi di distanza dal grande giorno, la 40enne ha annunciato che le nozze non si sarebbero celebrate. Una scelta dolorosa ma inevitabile, stando alle parole della diretta interessata.

“Era tutto pronto, ho investito 2 anni della mia vita, ma in questi mesi ho scoperto delle cose che mi hanno lasciata basita”. Il motivo riguarda altre persone coinvolte nel loro rapporto, di cui lei non era a conoscenza: “Eravamo in una relazione a 4 e io non ne sapevo niente. Io, lui, la madre di suo figlio e la quarta persona è il padre di mio figlio. Non ho più parole” ha dichiarato la showgirl a Verissimo, spiegando le cause della rottura.

Chi è Paolo Talin, il nuovo amore di Paola Caruso: le foto sui social

Dopo mesi di sofferenza e delusione, Paolo Caruso ha scelto di aprire nuovamente il suo cuore. Già a Capodanno aveva pubblicato una foto, in cui appariva sorridente al fianco di un uomo. A distanza di più di un mese, la soubrette ha postato degli scatti che ufficializzano la sua nuova storia d’amore.

Attraverso un carosello con la didascalia “January in love“ ha condiviso scatti che raccontano cene romantiche e sguardi innamorati.

Il fortunato è il 60enne Paolo Talin, ex pilota di auto da corsa e imprenditore. Stando ad alcune informazioni Talin sarebbe l’amministratore delegato della Truestar Group, una compagnia che lavora negli aeroporti e che si sarebbe aggiudicata la gestione dell’aeroporto di Cinquale in Versilia.