Nuovo vertice Rai con Amadeus per la conduzione di Sanremo 2025, ma il conduttore conferma la sua decisione. Spuntano nuovi progetti.

La Rai ancora non ha trovato un degno successore di Amadeus per il Festival di Sanremo 2025, e sembrerebbe persino in preda alla disperazione. Infatti, nelle ultime ore il conduttore televisivo ha confermato i rumors secondo cui avrebbe partecipato ad un nuovo vertice Rai in cui gli avrebbero proposto la conduzione della prossima edizione della kermesse.

“Ama” sembra essere convinto della propria scelta e ha ribadito il suo “no”, almeno per ora, a tornare a Sanremo. Ma a Viva Rai 2 ha confessato una notizia inaspettata al suo grande amico Fiorello.

Amadeus: no a Sanremo 2025 ma si a un programma con “Ciuri”

Amadeus è stanco e ha bisogno di una pausa dall’estenuante lavoro di direttore artistico del Festival di Sanremo. Almeno per ora, non tornerà a condurre la kermesse. La notizia ha spezzato il cuore a molti telespettatori che proprio grazie a lui si sono avvicinati al Festival.

Amadeus Fiorello

A confermare la sua decisione è stato lo stesso conduttore durante una videochiamata in diretta a Viva Rai 2. In più, parlando con il suo amico Fiorello, o “Ciuri”, c’è altro che bolle in pentola e che ha colto di sorpresa lo stesso showman.

Amadeus e Fiorello: un nuovo programma in prima serata?

Fiorello, in diretta a Viva Rai 2, ha chiamato Amadeus mentre di faceva la barba per chiedere conferma delle voci sul vertice Rai, ma non si aspettava di ricevere l’inedita notizia.

“Mi stavo facendo la barba… È vero, c’è stato l’incontro, sì, ma Sanremo non lo faccio” ha dichiarato Amadeus.

Sul vertice Rai, inoltre, ha dichiarato: “In realtà mi hanno chiesto di fare, in autunno magari, o più avanti, una prima serata io e te, gli Amarello“. La notizia ha completamente colto di sorpresa Fiorello.