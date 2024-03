Neomi Bocchi pubblica un post criptico. Un grave lutto ha colpito la fidanzata di Francesco Totti. Che cosa è successo?

Noemi Bocchi allarma i suoi fan con un criptico messaggio sui Social. “Sono morta insieme a te” scrive Noemi sulle storie di Instragram. Una scritta bianca su sfondo nero. Il messaggio non lascia spazio a interpretazioni: un lutto. Ma a chi si riferisce la triste frase?

Intanto sul web iniziano a spuntare le prime speculazioni sul possibile significato nascosto del messaggio. Tra le teorie c’è anche un presunto aborto ma c’è invece la possibilità che si tratti della morte di una cara amica. Cosa si nasconde in realtà dietro il messaggio?

Noemi Bocchi: il post che preoccupa i fan

I social come Instagram si usano per condividere i momenti più belli, ma a volte servono anche per quelli brutti. I fan della nuova compagna di Francesco Totti, Noemi Bocchi, si sono allarmati nella mattina del 7 marzo leggendo la Storia pubblicata su Instagram.

Sul profilo di Deianira Marzano c’è qualcuno che avanza un’ipotesi: si tratta di un aborto? Nelle ultime settimane circolavano voci di una possibile gravidanza di Noemi, voci che non sono mai state smentite o confermate. Infatti, dopo l’ultima apparizione della coppia alla premier del docu-film su Marcello Lippi, qualcuno aveva notato un pancino sospetto.

Noemi Bocchi

Secondo le speculazioni, Noemi avrebbe suggerito anche il nome della bambina che aveva in grembo. Aveva, infatti, scritto “MortaInsiemeAte”, con le lettere maiuscole che formano la parola Mia.

Noemi Bocchi: la verità sul triste annuncio

Per il momento si possono fare solamente speculazioni sul significato del triste messaggio pubblicato dalla compagna dell’ex capitano della Roma. Ma spunterà la verità nei prossimi giorni? Intanto i fan della coppia Bocchi-Totti si stringono a loro per fare le loro condoglianze.

Secondo alcuni, il messaggio condiviso su Instagram si riferirebbe ad un’amica di Noemi, recentemente scomparsa. Tuttavia, ancora non ci sono informazioni che confermino questa teoria.