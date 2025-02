Sanremo 2025, proposta di matrimonio in arrivo: “Ha ordinato 4000 rose rosse”

A Sanremo 2025 arriva un gesto romantico: un cantante ha ordinato 4.000 rose rosse. La proposta di matrimonio è nell’aria.

A una settimana dall’inizio del Festival di Sanremo 2025 arrivano indiscrezioni sorprendenti sui volti che si esibiranno sul palco più famoso d’Italia. Il gossip si è immediatamente infiammato quando si è diffuso un rumors inaspettato: un cantante avrebbe ordinato 4000 rose rosse.

Ci sarà una proposta di matrimonio nella Città dei Fiori? Il gesto, che sembra uscito da un film romantico, ha immediatamente scatenato le speculazioni su chi possa essere il protagonista di questa sorpresa.

Il totonomi della proposta di matrimonio: Tony Effe e Giulia De Lellis tra i favoriti

Secondo la segnalazione raccolta dall’esperta di gossip Deianira Marzano, le rose sarebbero destinate a una vip (non una cantante), con un’inaspettata proposta di nozze in arrivo.

“A Sanremo hanno ordinato 4000 rose per una VIP (non una cantante), e gliele faranno trovare direttamente in albergo! Ma aspetta, il bello deve ancora arrivare… lui le deve fare una proposta!” si legge nella segnalazione.

Giulia De Lellis

Tra i nomi più quotati spiccano Tony Effe e Giulia De Lellis. La loro relazione è recente, ma i due sembrano molto affiatati e lui le ha già regalato un anello con diamante. Potrebbe essere giunto il momento di ufficializzare il loro amore?

Sanremo e San Valentino: coincidenza perfetta

Il Festival di Sanremo 2025 cade in una settimana speciale: il 14 febbraio, serata delle cover, sarà anche il giorno di San Valentino. Questo dettaglio fa pensare che il gesto romantico possa essere legato alla festa degli innamorati, piuttosto che a una vera e propria proposta di matrimonio. Tuttavia, il numero esagerato di rose lascia pensare a qualcosa di più di un semplice regalo.

L’attesa cresce: chi sarà la fortunata destinataria di questo gesto d’amore? Lo scopriremo presto sul palco dell’Ariston.