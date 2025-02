Bianca Balti racconta la sua lotta contro il tumore alle ovaie: “È stata dura, ma oggi amo la vita più di prima”.

Il 4 febbraio è la Giornata Mondiale contro il Cancro, e per Bianca Balti è un giorno molto particolare. La modella ha condiviso sui social un toccante racconto della sua battaglia contro il tumore alle ovaie, diagnosticato l’8 settembre 2024.

In occasione di questa giornata, la modella ha riflettuto sul suo percorso, e ha raccontato come questa esperienza le abbia fatto riscoprire il valore della vita.

Scopriamo che cosa ha dichiarato.

Il percorso di chemioterapia di Bianca Balti

“Con mia grande sorpresa, in questi mesi mi sono sentita viva come sempre. È stata dura, ma non è ancora finita” ha scritto Bianca Balti su Instagram.

Dopo la diagnosi, Bianca Balti ha iniziato il trattamento il 14 ottobre 2024 a Los Angeles, dove vive con la sua famiglia. La prima seduta di chemioterapia è stata un momento particolarmente difficile, affrontato con il supporto delle persone a lei care.

Tra queste, la figlia Matilde, che la sera di Halloween l’ha aiutata a rasarsi la testa, un gesto simbolico carico di amore e vicinanza.

A novembre, la modella è rientrata in Italia per proseguire le cure in un ospedale di Milano e trascorrere il Natale con la famiglia dopo sette anni di lontananza. “Quinta chemio e la più dura di gran lunga” ha raccontato, facendo emergere la forza con cui ha affrontato ogni fase della terapia.

La rinascita e il ritorno a Sanremo

Dopo aver concluso il ciclo di cure a gennaio 2025, Bianca Balti ha ricevuto un’importante notizia: Carlo Conti l’ha scelta come co-conduttrice per il Festival di Sanremo.

Questo annuncio segna un nuovo inizio per la modella, che condivide con i suoi follower la gratitudine per la vita e la determinazione a guardare avanti.