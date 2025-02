Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli insieme per festeggiare il debutto del figlio Davide in Kings League. Scopri i dettagli.

Davide Bonolis, figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, ha vissuto un momento speciale il 3 febbraio, giorno in cui ha debuttato nella Kings League. Il 20enne è stato convocato dalla squadra Fc Caesar come wild card, una categoria che include ex giocatori o personaggi noti per arricchire il team.

Nel corso della partita, Davide ha dato prova del suo talento segnando due dei quattro goal della sua squadra. Un esordio positivo che ha reso orgogliosi i genitori che si sono ritrovati per festeggiare i successi del figlio.

Sonia Bruganelli sugli spalti a tifare per il figlio

A sostenere Davide sugli spalti c’era Sonia Bruganelli, che ha condiviso diversi scatti dell’evento sui social.

L’opinionista televisiva ha mostrato tutto il suo entusiasmo nel vedere il figlio brillare in campo e ha condiviso i momenti più emozionanti del match.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis

Ma non è stata del tutto da sola. Infatti, dopo la partita è stata raggiunta dall’ex coniuge.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli a cena con Davide dopo la partita

Nonostante la separazione, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli continuano a essere uniti per la famiglia, prova che la loro rottura è stata pacifica. E proprio a dimostrazione di ciò, i due hanno condiviso un momento speciale con il figlio.

Infatti, dopo la partita, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno celebrato il debutto di Davide con una cena speciale. L’ex coppia, nonostante le voci di gossip che hanno circondato la loro separazione, continua a mantenere un ottimo rapporto, come dimostrano le immagini condivise dalla Bruganelli.

Su Instagram, Sonia ha pubblicato una foto della cena scrivendo: “Cena a mezzanotte” insieme a una foto del momento in famiglia in un noto boutique hotel di Milano. Un gesto che sottolinea il legame familiare che continua a unirli, al di là delle vicende personali.