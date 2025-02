Giovanni di Affari Tuoi si chiama Gianfranco sui social. La sua fidanzata ha già partecipato al gioco: il caso che fa discutere.

L’ultima puntata di Affari Tuoi ha fatto molto discutere sui social, non tanto per le scelte fatte dal concorrente, che si è portato a casa 40mila euro, ma per un particolare che non è sfuggito agli utenti.

La curiosità riguarda Giovanni, concorrente della puntata del 3 febbraio. Fino alla vittoria del concorrente nulla di strano, se non fosse che sui social il suo nome è completamente diverso: si fa chiamare Gianfranco. Chi è, quindi, Giovanni? Il mistero social fa discutere.

Giovanni o Gianfranco? Il mistero del concorrente di Affari Tuoi

Mentre la puntata andava in onda, diversi utenti hanno notato che il profilo social di Giovanni riporta il nome Gianfranco, senza alcuna traccia del nome utilizzato nel programma. Questo dettaglio ha immediatamente acceso la curiosità del pubblico, che si è chiesto il motivo di questa scelta.

Come se non bastasse, c’è un altro dettaglio che rende il caso ancora più curioso: la fidanzata di Giovanni, Jessica, ha partecipato ad Affari Tuoi nella stagione precedente, quando alla conduzione c’era Amadeus. Lei, a differenza di lui, è riuscita a portare a casa un bottino ben più ricco, vincendo 115 mila euro.

Qui il post di Sono Affari Tuoi.

Jessica ha seguito la puntata in diretta e ha condiviso diverse storie sui social per supportare il suo compagno, esultando per la sua vittoria. Ma non è tutto: la ragazza ha anche partecipato a un altro programma televisivo, Chissà chi è su Nove, condotto da Amadeus.

Arriva il chiarimento

Non c’è nulla di strano nel fatto che entrambi abbiano partecipato al gioco in momenti diversi, ma la scelta di Giovanni/Gianfranco di presentarsi con un nome diverso continua a suscitare curiosità. Per il momento, il diretto interessato non ha fornito spiegazioni, ma l’account Instagram “Sono Affari Tuoi” ha pubblicato una precisazione sulla vicenda, condivisa anche da Jessica.

Lo stesso concorrente ha, poi, deciso di rompere il silenzio e rivelato la verità. “Visto che vi state ammazzando sul capire perché io sia andato a partecipare con un altro nome vi preciso che il mio nome è GIOVANNI” scrive sopra la foto della carta di identità che riporta il nome Giovanni Francesco Molinaro.

Poi chiarisce: “Avendo purtroppo il secondo nome mi conoscono tutti come GIANFRANCO e di conseguenza è quello il mio nome sui social!“.