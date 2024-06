Il Festival di Sanremo 2025 di Carlo Conti prevede già una lunga serie di novità, a partire dall’orario di chiusura. Tutte le indiscrezioni.

Mancano ancora otto mesi al Festival di Sanremo 2025 ma sono già arrivate le prime indiscrezioni sulle prossime novità introdotte dal direttore artistico, Carlo Conti.

Amadeus negli ultimi anni ci ha abituati ad un certo tipo di Festival, e adesso le cose dovranno cambiare, ma in che modo? Ecco quali sono le novità previste per la prossima edizione della kermesse canora più importante d’Italia.

Carlo Conti: Sanremo 2025 chiuderà a mezzanotte

Con i Festival condotti da Amadeus si sono sfiorate anche le tre del mattino, ma quale sarà la linea di condotta di Carlo Conti? Aveva già annunciato di non voler riproporre questi orari per i suoi Festival di Sanremo, ma Dagospia ha rivelato quale sarà l’orario previsto per la fine delle puntate.

Carlo Conti

“Conti vorrebbe chiudere le cinque serate tra mezzanotte e mezzanotte e mezza, ipotesi che non fa fare i salti di gioia a Rai Pubblicità costretta a rinunciare a circa due ore piene di spot” rivela Dagospia.

Ma questa non è l’unica novità prevista per i prossimi Festival. Infatti, è iniziato il toto nomi dei conduttori che potrebbero affiancare Conti, e in pole position troviamo Alessandro Cattelan.

Carlo Conti vuole Alessandro Cattelan al suo fianco

Secondo il sito di gossip, Carlo Conti vorrebbe al suo fianco sul palco dell’Ariston Alessandro Cattelan, il conduttore televisivo che fino a poche settimane fa era in lizza per diventare il nuovo direttore artistico del Festival, almeno secondo i rumors che circolavano.

Ma Cattelan, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe non ricoprire soltanto il ruolo di coconduttore, ma potrebbe avere un triplice ruolo. Conti starebbe, infatti, pensando di affidargli (e ripristinare) il DopoFestival e di coinvolgerlo anche a Sanremo Giovani.

Questo triplice ruolo potrebbe aprirgli la strada per una possibile conduzione futura del Festival di Sanremo dopo le edizioni affidate a Carlo Conti. Sempre che non gliele soffi Stefano De Martino.