Giano Del Bufalo risponde ai fan sulle voci riguardanti la sua relazione con Giulia De Lellis: “Io sono felice, lasciatemi in pace”.

Giano Del Bufalo e Giulia De Lellis sono al centro dell’attenzione mediatica da quando si è diffusa la voce di una loro possibile frequentazione. I due, che si starebbero vedendo da qualche mese, hanno deciso di non nascondersi più.

Tuttavia, Giulia De Lellis ha recentemente chiarito che non si tratta ancora di una storia d’amore. Questo ha portato molti fan a interrogarsi sulla natura della loro relazione.

La replica di Giano Del Bufalo ad un messaggi dei fan

In una recente intervista a Repubblica, Giulia De Lellis ha dichiarato: “Non è una storia d’amore, sto semplicemente vivendo dei meravigliosi momenti di vita che tengo per me“. Questa dichiarazione ha suscitato diverse reazioni tra i fan, alcuni dei quali hanno espresso la loro preoccupazione direttamente a Giano Del Bufalo.

Una fan ha scritto a Giano dicendo: “Io ti avrei amato, la tua maledizione sarà non esserlo. Ti auguro di provare un po’ di felicità“.

Giulia De Lellis

Giano, conosciuto per la sua riservatezza, non ha tardato a rispondere. Dopo aver pubblicato lo screenshot del messaggio nelle sue storie Instagram, ha dichiarato: “Sono molto felice e mi amano tante persone fortunatamente, lasciatemi stare per favore“.

Gli avvistamenti di Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo

La coppia è stata vista insieme in diverse occasioni, alimentando ulteriormente le speculazioni dei fan.

La prima paparazzata risale a qualche mese fa, quando sono stati fotografati fuori da un supermercato, entrambi in abbigliamento casual. In quell’occasione, Giulia e Giano si sono divertiti a commentare ironicamente la foto, dicendo: “Volevamo fare la spesa in ciabatte come le rockstar“.

Da allora, sono apparsi insieme anche nelle storie Instagram della sorella di Giano, Diana Del Bufalo, e in una gita domenicale a Nemi, il paese delle fragole, dove Giulia ha immortalato Giano mentre coglieva una rosa. Che sia l’inizio di una bella storia d’amore o semplicemente un’amicizia speciale, solo il tempo potrà dirlo.