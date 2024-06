Fedez rivela durante una diretta dettagli sulla presunta rissa che lo ha coinvolto. Svelati i motivi dello scontro.

Fedez negli ultimi mesi è spesso al centro del gossip, non solo per la separazione da Chiara Ferragni ma anche per le presunte risse che lo hanno coinvolto. Tra queste, oltre a quella con Cristiano Iovino, c’è anche quella con il rapper Diego Naska, riportata da Dagospia.

Durante una diretta Twitch, il rapper ha rivelato quelli che sarebbero stati i motivi dietro il presunto scontro. Ma scopriamo che cosa ha detto.

Fedez: i motivi dietro la presunta rissa con Diego Naska

Un video condiviso su TikTok riprende una parte di una live di Twitch in cui Fedez rivela cos’è successo davvero con il rapper Diego Naska.

“Banalmente un amico loro, tale…. non so neanche il nome, ha fatto un post dove diceva che si scop*** mia moglie e che i miei figli dovevano chiamarlo ‘papà’. Diego Naska ha commentato ridendo della cosa. Gli ho chiesto banalmente cosa gli facesse ridere e gli ho chiesto di chiedermi scusa e lui non ha voluto farlo” ha ammesso il rapper.

Sarebbe stata questa, quindi, la ragione che avrebbe fatto scoppiare la rissa.

Fedez confessa: “Io sono fatto così”

Nella live il rapper continua concedendosi uno sfogo personale: “Io sono fatto così. Poi se uno vuole fare la morale e dire che sono una cattiva e brutta persona, non mi frega un ca**o. Le persone devono sapere che se toccano i miei figli, io perdo il controllo. Poi che piaccia o no la cosa è così. Non sto dicendo che sia giusto e che io sia dalla parte della ragione, semplicemente per me è così“.

La situazione non è migliorata poi dal momento che Chiara Ferragni, ex moglie di Fedez, ha iniziato a seguire il rapper Diego Naska.