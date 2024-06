Prime parole in tema amore per Giulia De Lellis che ha fatto chiarezza tra passato e presente compresa la relazione con Giano Del Bufalo.

Molto chiacchierata nelle ultime settimane, Giulia De Lellis ha voluto fare chiarezza su alcuni aspetti della sua vita, soprattutto quelli privati che riguardano gli amori passati – vedasi Andrea Damante – e quelli attuali, ovvero la relazione venuta a galla da poco con Giano Del Bufalo. Parlando a Repubblica l’influencer ha detto la sua una volta per tutte.

Giulia De Lellis, la storia con Giano Del Bufalo

Giulia De Lellis

La bella Giulia è da settimane al centro dell’attenzione per la relazione, ormai sotto gli occhi di tutti, con Giano Del Bufalo. Attenzione, però, a chiamarla “storia d’amore”. Infatti, a Repubblica, come riportato da diversi media, la De Lellis ha chiarito: “Non è una storia d’amore, sto semplicemente vivendo dei meravigliosi momenti di vita che tengo per me”.

L’influencer ha voluto ancora precisare: “In ogni caso non ne ho idea, vorrei saperlo pure io. Finora sono fuggita spesso dalle relazioni perché non avevo trovato la persona per cui valesse la pena rimanere. Quando arriverà, spero di rendermene conto”, ha continuato parlando della relazione e dell’amore con la sua nuova dolce metà.

Il passato su Andrea Damante

Andando indietro nel tempo, la De Lellis ha affrontato anche il tema dell’ex, Andrea Damante smentendo le voci di un riavvicinamento: “All’epoca (di Uomini e Donne ndr) eravamo giovanissimi, poi siamo cresciuti insieme. Siamo stati i migliori amici, amanti, mi ha fatto da padre quando a 19 anni mi sono trasferita da Pomezia e io da madre a lui, perché eravamo da soli in una città nuova”.

E sull’attuale rapporto: “Per tanto tempo ci siamo odiati, ma quando si sta insieme in questo modo è difficile chiudere davvero il rapporto. Semplicemente si trasforma in qualcos’altro. Non sempre è così, in alcuni casi credo sia sano chiudere e basta, dipende da come ci si lascia”.