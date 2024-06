Si parla di Ilary Blasi e non solo per le questioni legate a Totti o al nuovo compagno Bastian. Ecco il look super della conduttrice.

Non solo la nuova strategia tra lei e Francesco Totti. Si torna a parlare di Ilary Blasi anche per una recente e curiosa uscita social nella quale si è mostrata con un look super raffinato ed elegante con tanto di dettaglio che ha attirato l’attenzione per via del suo costo esagerato. Di cosa si tratta? Di una cintura Chanel pazzesca…

Ilary Blasi il look sui social

Ilary Blasi

Come detto, la Blasi si è mostrata in queste ore sui social mostrando un outfit primaverile davvero originale. Il pezzo centrale del suo look era un dolcevita a costine, un capo che ha saputo esaltare la sua silhouette danto un tocco di classe senza tempo. Questo stile di abbigliamento, scelto con cura, rappresenta un esempio perfetto di come anche i dettagli più semplici possano trasmettere eleganza quando ben abbinati. La Blasi ha completato il suo outfit con una gonna beige a pieghe, che ha aggiunto un movimento fluido e sofisticato alla sua figura, enfatizzando la sua sobrietà e la sua eleganza.

Il dettaglio super costoso

A rendere davvero speciale l’intero outift, però, come detto, è stato un dettaglio. Nello specifico una cintura firmata Chanel. Un accessorio di lusso che ha elevato immediatamente il valore percepito dell’intero look. La cintura, infatti, dal costo di quasi 3000 euro, non solo ha aggiunto un tocco di esclusività, ma ha anche dimostrato la passione di Ilary per i dettagli ricercati e di alta moda.

Questo look ha rapidamente fatto il giro dei social e delle pagine di fan della conduttrice confermando ancora una volta la donna come un’icona di stile. La sua capacità di mescolare pezzi semplici con accessori di lusso la rende un punto di riferimento per tantissimi seguaci che ogni giorno la sostengono e la prendono come esempio in termini di abbigliamento.