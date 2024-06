Francesco Totti e Ilary Blasi rimuovono le foto dei nuovi partner dai social per una strategia legale nel loro divorzio.

Nessuna crisi in corso tra Ilary Blasi e Bastian Muller, e neanche tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Se fino a pochi giorni fa i fan si chiedevano come mai gli ex coniugi avessero rimosso le foto dei partner dai social, ecco in arrivo una risposta.

Infatti, pare che questa decisione faccia parte di una nuova strategia legale per accelerare la causa di divorzio.

Totti-Blasi: via i partner dai social

Nelle ultime settimane i fan della conduttrice televisiva temevano che la storia con l’imprenditore Bastian Muller fosse giunta al capolinea. Ilary, infatti, si era mostrata in vacanza in Giappone ma senza mostrare il suo partner. Ma lui c’era, come segnalato da alcuni fan che hanno beccato la coppia in giro per Tokyo.

Ilary Blasy Francesco Totti e i figli

Anche Totti ha eliminato dal suo profilo Instagram ogni riferimento alla compagna Noemi Bocchi, e il motivo è presto spiegato.

Questa mossa è stata consigliata dai legali di Totti per ridurre la sovraesposizione dei nuovi rapporti sentimentali, una strategia mirata a proteggere la privacy durante la complessa causa di divorzio. Consiglio che ha voluto seguire anche Ilary Blasi.

Totti-Blasi verso il matrimonio

Sia Francesco Totti che Ilary Blasi presto potrebbero convolare a nozze con gli attuali partner.

Infatti, Ilary sembra voler chiudere definitivamente con il passato e accelerare il processo di divorzio per iniziare una nuova vita con Bastian. L’ex conduttrice dell’Isola dei Famosi ha già espresso il desiderio di convolare a nozze con il suo nuovo compagno.

Anche per conto di Francesco Totti aumentano i rumors su una possibile proposta di matrimonio sempre più vicina. In più, solamente pochi giorni fa è uscita la notizia di una possibile gravidanza di Noemi Bocchi segnalata dal settimanale Gente. La notizia al momento non è stata né smentita né confermata.