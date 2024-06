Fedez negli ultimi mesi passa da un party all’altro, circondato da ragazze e modelle. Ma ecco come funziona la “selezione”.

Da quando si è separato da Chiara Ferragni, Fedez sta conducendo una vita mondana diversa da quella a cui siamo stati abituati negli ultimi anni. Il rapper ora passa da un party all’altro, circondato da belle ragazze, quasi tutte modelle, ma chi sono queste giovani donne?

Una modella di OnlyFans rivela come funziona la selezione delle ragazze per gli eventi.

Fedez: la selezione delle ragazze immagine per le sue feste

Solamente pochi giorni fa il rapper ha organizzato un party per il lancio del suo ultimo singolo, Sexy Shop, in collaborazione con Emis Killa. Al party erano presenti tantissime modelle, molte delle quali erano famose sul social OF.

Ma non si trovavano lì per caso o per invito. Infatti, sono state “scelte” per ricoprire un ruolo ben preciso: la ragazza immagine.

Fedez

Una di loro, nome d’arte Manuela La Cetacea, ha rivelato come funzionava il “processo di selezione” delle ragazze.

“Erano diverse le ragazze di OnlyFans presenti al party, invitate esplicitamente come ‘ragazze immagine'”” ha rivelato la modella al settimanale Gente. Ha, inoltre, raccontato: “Una mia amica lì presente che organizzava l’evento e che si occupava di portare le ragazze immagine“.

I party di Fedez: “Era necessaria l’approvazione”

La modella di OnlyFans Manuela La Cetacea ha raccontato: “Se servono ragazze carine me lo chiedono perché ho molti contatti nell’ambiente“.

Si tratta di una prassi diffusa nell’ambiente, come rivela la modella. “Be’ certo, se le ragazze scarseggiano a una festa succede che me lo chiedono. Chi fa OnlyFans poi è più propensa a essere una ragazza immagine in un contesto del genere“.

Ma quali erano i requisiti richiesti per partecipare al party di Fedez? Le ragazze dovevano essere “Di bella presenza, con i tacchi, carine e con po’ di follower. Età tra i 20 e i 25 anni“.

Sul compenso economico, la modella spiega: “Sono venute tutte gratis. Quando invece fai la comparsa nei videoclip allora magari ti pagano 50 o 100 euro”. Per partecipare al party era necessaria l’approvazione da parte degli organizzatori “da quel che so di Fedez e dei suoi amici, tipo Taxi B che era alla festa con lui. Si mettono lì, guardano il profilo Instagram delle ragazze e dicono ‘questa sì e questa no‘”.