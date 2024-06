Raffaello Tonon, noto personaggio televisivo, dice addio alla televisione e ricomincia una nuova vita. Scopri di cosa si occupa oggi.

Raffaello Tonon è un famoso personaggio televisivo che negli anni ha rivestito diversi ruoli nel mondo dello spettacolo. Da opinionista a concorrente di reality come il Grande Fratello e La Fattoria, oggi ha deciso di cambiare vita e di ricominciare lontano dal mondo della televisione.

Ma cosa fa oggi Tonon? L’annuncio inaspettato e le segnalazioni dei fan.

Raffaello Tonon, da opinionista televisivo a…cameriere

Con un post Instagram diversi mesi fa Raffaello Tonon aveva annunciato ai suoi follower la sua nuova vita.

“Il mio primo grande amore è stato l’accoglienza, quella chiaramente a pagamento, in tutti gli hotel della riviera. Ero cliente e desideravo essere proprietario” scriveva Tonon.

Anche l’esperto di Gossip Alessandro Rosica, noto come L’Investigatore Social, ha confermato tale scelta, condividendo alcune segnalazioni dei fan. “Si è rimboccato le maniche e lavora come cameriere. Tanto di cappello a chi come te non scende a sporchi giochi pur di vivere. Come vedete fa il cameriere in Romagna, non è una gag, fa proprio il cameriere. Tanto di cappello a lui che si guadagna la giornata con umiltà. Va a dare una mano spesso in questo locale” rivela Rosica.

Raffaello Tonon: una nuova vita nel mondo della ristorazione

L’ex opinionista televisivo probabilmente lavora presso l’Enio Ottaviani Winery.

“Da mesi collaboro in una realtà che mi scalda il cuore perché quando gli altri si divertono e tu con loro, non c’è da porsi domande. Rido con soddisfazione, oggi mi districo tra i piatti d portata, e le telecamere” rivela lo stesso Tonon.

Nel post scrive “Quando i clienti mi chiedono: ”È Tonon?” Rispondo si ma il fratello ricco è a Milano, io ho bisogno della pensione.. Grandi risate. Ho chiesto di fare questo scatto seduto, una volta funzionava così. L’oste in mezzo e i clienti affezionati intorno. Rimpiango i tempi andati ragione per la quale faccio del mio meglio perché possano tornare“.