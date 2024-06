La separazione tra Chiara Ferragni e Fedez è a un punto di svolta con l’influencer che avrebbe chiesto 40mila euro di alimenti all’ex marito.

La favola dei Ferragnez volge al termine, ma quanto costerà questo divorzio milionario? Lo scoop delle ultime ore rivela che Chiara Ferragni avrebbe chiesto a Fedez ben 40mila euro al mese di alimenti. Una cifra da capogiro che potrebbe mettere in crisi il rapper.

Ma vediamo nel dettaglio quali sono state le richieste dell’influencer.

Ferragni-Fedez: la causa di divorzio dei Ferragnez

Secondo quanto riportato dal sito e dal profilo Instagram di Dillinger News, sito di notizie di Fabrizio Corona, il team legale di Chiara Ferragni, capitanato da Daniela Missaglia, avrebbe avanzato la richiesta di mantenimento di 40mila euro al mese.

Federico Lucia, rappresentato dall’avvocato Alessandro Simeone, lo stesso che ha scelto Ilary Blasi per la sua causa di divorzio da Francesco Totti, non ha ancora commentato la notizia.

L’assegno di mantenimento sarebbe necessario per la Ferragni per provvedere al sostentamento dei figli, Leone e Vittoria. Al momento i due bambini sono rimasti a vivere con la madre, così come Paloma, la cucciola di Golden retriever a cui Fedez era tanto affezionato.

Ferragni-Fedez: i primi passi verso il divorzio

Sui social i Ferragnez non accennano alla separazione o all’imminente divorzio, ma ormai le cose sembrano essere avviate.

Infatti, se fino ad ora non erano state depositate le carte del divorzio, adesso Chiara Ferragni avrebbe deciso di fare il primo passo.

Oltre ad aver depositato in Tribunale le prime carte del divorzio, Chiara, rappresentata dal suo team di avvocati, avrebbe anche avanzato la prima richiesta per l’assegno di mantenimento.

Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi della vicenda e, soprattutto, scoprire se Fedez accetterà la richiesta dell’ex moglie e pagare un mantenimento tanto oneroso.