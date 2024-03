Secondo le indiscrezioni Amadeus sarebbe pronto a firmare un accordo per le prossime due edizioni di Sanremo: ma la Rai smentisce.

Amadeus tornerà a condurre il Festival di Sanremo 2025? Secondo le ultime indiscrezioni la situazione si sarebbe ribaltata: il conduttore avrebbe fatto un passo indietro decidendo di non abbandonare la conduzione della kermesse. Ma non solo. Il nuovo maxi-accordo con Roberto Sergio, ad Rai, prevederebbe il rinnovo di altri due anni insieme ad un nuovo programma con Fiorello, oltre alla conferma dei suoi attuali programmi nel pre-serata. In base all’indiscrezione di ItaliaOggi, pare che potrebbero volerci pochi giorni per la firma dell’accordo e l’annuncio ufficiale. La Rai, però, ha smentito la notizia.

Amadeus conduce Sanremo 2025 e Sanremo 2026? L’indiscrezione

Amadeus si è sempre mostrato restio, affermando di aver bisogno di una pausa. La sua decisione aveva portato non poco caos nella scelta del prossimo direttore artistico o della prossima direttrice artistica, ma ancora niente era stato deciso.

Amadeus

Secondo le indiscrezioni, Roberto Sergio avrebbe trovato un accordo che permetterebbe di far tornare Amadeus al Festival di Sanremo per altri due anni, per il 2025 e per il 2026. Questo sarebbe in controtendenza con quanto il conduttore ha sempre dichiarato, anche durante la settimana del Festival, quando le domande sul suo futuro all’Ariston si sono moltiplicate.

La smentita della Rai

Ancora non c’è nulla di certo, ma nelle ultime ore è giunta una smentita da parte della Rai. Infatti, pare che la rete abbia commentato tali voci definendole “totalmente infondate”. Quanto c’è di vero? In base alle indiscrezioni di ItaliaOggi l’accordo prevede, oltre ai due anni del Festival di Sanremo, anche uno show con Fiorello su Rai 1 e la prosecuzione dei programmi già previsti nei palinsesti per il pre-serata, vale a dire I soliti ignoti e Affari tuoi.