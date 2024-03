È tornato l’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano? Gli indizi social e gli scatti rubati alla coppia lo confermano.

Sembrava ormai tutto finito tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, ma ora gli indizi di un ritorno di fiamma tra i due non si contano più sulle dita di una mano. I due, diventati da pochi mesi genitori della piccola Celine Blue, sembrerebbero pronti a fare un passo indietro.

Nonostante le pesanti accuse di Sophie nei confronti di Alessandro fatte a Verissimo diversi mesi fa, oggi l’influencer è pronta a perdonare il padre di sua figlia. Ma perché non si mostrano ancora insieme in modo ufficiale?

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano paparazzati insieme

Che sia per l’amore della figlia o per un effettivo ritorno di fiamma, Sophie e Alessandro potrebbero essere tornati ad essere una coppia. I due ex concorrenti del Gf Vip, che si erano conosciuti proprio all’interno del reality condotto da Alfonso Signorini, ora sono pronti a fare le cose sul serio.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Nei giorni scorsi i due sono stati paparazzati insieme dai fotografi di Chi mentre trascorrono un divertente pomeriggio al luna park insieme. Tra passeggiate, giochi e giostre divertenti, i due sembrano più affiatati che mai. Ma non è stata l’unica occasione che hanno condiviso.

Sophie e Alessandro insieme alle Canarie

Secondo le segnalazioni dell’esperta di gossip Deianira Marzano, sarebbero parecchie le prove del ritorno di fiamma tra Sophie e Alessandro.

Pare, infatti, che i due siano andati insieme alle Canarie, dai nonni di lei per fargli conoscere la bambina. Inoltre, l’esperta di gossip ha ricondiviso numerose segnalazioni ricevute dagli utenti che provano con scatti rubati il riavvicinamento.

Intanto, secondo gli esperti di gossip, Sophie vorrebbe andarci piano e aspettare prima di annunciare pubblicamente di essere tornata insieme ad Alessandro. Quest’ultimo, d’altro canto, sarebbe pronto a sposare la fidanzata al più presto.