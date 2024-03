Nella casa del Grande Fratello Anita, convinta di non essere ripresa, fa alcune rivelazioni inaspettate sul suo ex fidanzato Edoardo.

Le verità più scottanti al Grande Fratello escono proprio quando i concorrenti sono convinti di non essere ripresi dalle telecamere, e questo è successo anche ad Anita. La gieffina, infatti, si è lasciata andare a rivelazioni private sul suo ex fidanzato Edoardo.

La concorrente ha messo fine alla relazione con Edoardo per concedersi la possibilità di iniziare una nuova conoscenza all’interno della casa con Alessio Falsone, ma cosa ha rivelato sul suo ex?

Grande Fratello, Anita rivela il rapporto con il suo ex

Che il rapporto tra Anita ed Edoardo non fosse tutto rosa e fiori si era intuito sin dall’inizio, ma il pubblico non si aspettava di scoprire quali fossero i problemi nella coppia.

Grande Fratello 2023 logo

Anita, infatti, probabilmente convinta di non essere ripresa, ha confidato i dettagli sul loro rapporto. “Ci siamo sempre presi e lasciati. Quando poi si è presentato dopo quei due anni, non ero così contenta, non provavo nulla quando lo guardavo. Avevo capito che era finita ma non sapevo come uscirne” ha ammesso.

Nonostante Alessio Falsone le avesse consigliato di non andare avanti con il racconto della sua relazione, Anita ha deciso di proseguire, rivelando altri dettagli scottanti sulla storia d’amore con l’ex.

Anita ed Edoardo: “Ero sempre sola”

“Mi rendo conto che ci sono dei momenti in cui mi sono sentita in colpa. Perché per la sua situazione familiare importante, non è colpa sua. Io pure ho avuto dei traumi nella mia vita, ma arrivata a un certo punto devi cresce. Non posso scusare una persona all’infinito e scusarla” ha confessato Anita sul suo ex Edoardo.

Ha, infine, concluso raccontando il dolore che ha provato negli anni: “Anche mia mamma, la mia famiglia, i miei amici, tutti intorno a me… non volevano che io ci tornassi. Perché sapevano. Non abbiamo passato un Natale insieme… ero la più fidanzata di tutti ma sempre sola. Mi sentivo che non capiva…“