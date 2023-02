Viva Rai 2! è il luogo in cui Amadeus ama annunciare tutte le novità che riguardano il prossimo Festival di Sanremo 2023. Ad una settimana dall’inizio della manifestazione, il direttore artistico e conduttore di Rai 1 ha rivelato il nome di uno degli ospiti che vanno ad aggiungersi al lungo elenco di quelli già annunciati: si tratta del comico Angelo Duro, che sarà al Teatro Ariston nella seconda serata.

La notizia è stata lanciata da Amadeus con un video messaggio spedito all’amico Fiorello. “Ciao Ciuri! – ha esordito il conduttore – .Ho da farti un annuncio: nella seconda serata del Festival di Sanremo, quindi quella di mercoledì 8 febbraio, c’è un comico giovane, fortissimo, simpaticissimo e io sono felice di farvelo conoscere sul palco dell’Ariston: Angelo Duro!”.

E, mentre Fiorello applaudiva la scelta di Amadeus, alle spalle di quest’ultimo si è palesato proprio il comico ospite del Festival.

“Mai stai zitto, stai! – ha sbottato con il viso incattivito, mentre il conduttore ha commentato basito – . Me lo ricordavo più simpatico”.

La gag tra Amadeus e Angelo Duro ha già fatto il giro del web.

