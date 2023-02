La terza stagione è terminata ma La porta rossa 4 si farà o la fiction con Lino Guanciale è finita per sempre?

La porta rossa 4 si farà oppure no? Con la puntata andata in onda mercoledì 1 febbraio, si è conclusa la terza stagione è tra i fan della fiction c’è chi spera di rivedere il commissario Cagliostro, o meglio il fantasma del commissario Cagliostro, in altre puntate. Invece, come molti che avranno visto la puntata conclusiva della stagione 3 avranno intuito, La porta rossa 4 non ci sarà. La serie TV con protagonista Lino Guanciale è infatti terminata definitivamente ed è stato anche lo stesso protagoniste a dire che “nella vita non c’è una fine ma nelle storie sì”.

Perché La porta rossa 4 non si fa

La terza stagione è inoltre terminata con il protagonista, il fantasma di Cagliostro, che è finalmente riuscito ad attraversa quella porta che gli ha permesso di raggiungere l’aldilà e abbandonare definitivamente il mondo dei vivi.

Lino Guanciale

Anche Lino Guanciale, l’attore che interpreta proprio il protagonista principale della fiction della Rai, con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram ha dato l’addio al suo personaggio ma anche a La porta rossa. “La fine non esiste. Quante volte me l’hai detto, Cagliostro. Nel mio percorso professionale è stato un momento decisivo, un progetto coraggioso che ho amato molto, che amo molto e che mi ha dato tanto” ha scritto l’attore.

La porta rossa: la fiction Rai con Lino Guanciale

La prima stagione di La porta rossa è andata in onda nel 2017 con dodici episodi. Due anni dopo la fiction è tornata con i 12 episodi della seconda stagione mentre quelli della terza, arrivati in TV solamente in questo inizio di 2023, sono stati soltanto 8.

Tutte le puntate de La porta rossa sono state trasmesse da Rai 2 ma i vari episodi sono disponibili anche sulla piattaforma on demand RaiPlay.

Riproduzione riservata © 2023 - DG