Continuano gli annunci di Amadeus per il prossimo Festival di Sanremo 2023: il conduttore continua a stupire con gli ospiti nazionali ed internazionali.

Le novità di Amadeus per Sanremo 2023 continuano. Il direttore artistico della kermesse musicale sta snocciolando, di ora in ora, tutte le ultime novità riguardanti il Festival della musica italiana. Dopo aver annunciato i cantanti in gara e quelli che saliranno sul palco dell’Ariston in occasione della serata dei duetti, Amadeus ha stupito tutti rivelando che gli ospiti internazionali dell’ultima serata: i Depeche Mode.

Le ultime novità di Sanremo 2023

La band inglese sarà al Festival di Sanremo 2023 dopo la morte del tastierista e co-fondatore, Andy Fletcher, avvenuta lo scorso maggio.

“Sono molto felice di poter fare questo annuncio perché sono un grande fan di questo gruppo e non avrei mai pensato di conoscerlo personalmente – ha detto Amadeus nel corso del Tg1 delle 20 di ieri, 1 febbraio – . Ho trasmesso per tanti anni in radio i loro successi e finalmente potrò averli sul palco”.

Non solo i Depeche Mode, tuttavia, saranno ospiti dell’Ariston. Sul palco del Festival ci saranno anche gli attori Francesco Arca, previsto per mercoledì 8 febbraio e invitato per presentare la nuova fiction “Resta con me”, e Luisa Ranieri, protagonista di “Lolita Lobosco” e a Sanremo per la serata della finale.

