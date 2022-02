Cercando Elisa – Il delitto Claps è il documentario che racconta la storia della 16enne scomparsa nel 1993 a Potenza.

Il caso di Elisa Claps ha scosso la comunità di Potenza ma in generale tutta l’Italia. Su Nove, nella serata di sabato 19 febbraio in prima serata, andrà in onda Cercando Elisa – Il delitto Claps, documentario che andrà a ripercorrere la storia di un delitto avvenuto nel 1993 con il quale la famiglia e l’opinione pubblica hanno poi dovuto fare i conti diciassette anni dopo, quando è stato ritrovato il corpo.

Documentario su Elisa Claps su Nove

Al centro del documentario ovviamente la giovane studentessa scomparsa il 12 settembre del 1993. Si ripercorrerà quando accaduto, tracciando un profilo della ragazza e cercando di analizzare quando accaduto, attraverso testimonianze e filmati. Avrà spazio anche il profilo di quello che a seguito del ritrovamento dei resti di Elisa è stato accusato e condannato, Danilo Restivo, il killer responsabile della sparizione e dell’omicidio di Elisa Claps.

Per anni è entrato nel lungo elenco dei casi irrisolti: dal giorno della sua scomparsa e nonostante le ricerche, di Elisa sembrava non esserci traccia. Tutto si è riaperto dopo 17 anni, quando nel 2010 nel sottotetto di una chiesa è stata ritrovata Elisa.

Nel frattempo il suo assassino, a piede libero nonostante ai tempi fosse nella lista dei sospettati (Elisa aveva un appuntamento con lui), si era rifatto una vita altrove, trasferendosi in Inghilterra. Il suo DNA sul corpo della Claps ha fatto immediatamente scattare l’arresto: ma sull’uomo pende anche un’altra accusa, quella di aver ucciso un’altra ragazza, Heather Barnet.

Dove vedere il documentario su Elisa Claps

Cercando Elisa – Il delitto Claps andrà in onda alle 21:25 su Nove e sarà possibile vederlo anche in streaming sul sito del canale Nove. Il documentario resterà disponibile on demand su Discovery.

