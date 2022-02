DeRev ha stilato una classifica dei cantanti che con Sanremo hanno aumentato visibilmente i propri follower su Instagram.

Sanremo è una garanzia in termini di intrattenimento e di share. Per gli artisti in gara è un trampolino di lancio, una conferma o un ulteriore passo avanti nella carriera. A dimostrazione di ciò e di come il Festival sia ormai un evento che appassiona e unisce tutta Italia e ogni generazione, l’azienda DeRev ha stilato una classifica: si tratta di una classifica di popolarità su Instagram raggiunta da ogni artista.

Un risultato eccezionale di share social, dunque, tra Fantasanremo, twitter e tiktok il web ha scatenato l’affetto per la manifestazione canora con commenti, classifiche e chiacchiericcio. Il CEO di DeRev, Roberto Esposito, ha spiegato il successo proprio del Fantasanremo: «Gli utenti del web e dei social non sono spettatori passivi, ma sono abituati ad avere una relazione di scambio continuo con gli influencer, le celebrity e i creator che scelgono di seguire. Per questo gli artisti in gara non possono tirarsi indietro, può sembrare che stiano giocando, in realtà stanno tenendo fede ad un tacito patto e rispettando le regole di ingaggio: ti seguo se la relazione ha un qualche tipo di valore. Tirarsi indietro, per molti versi, equivale a un tradimento».

Di seguito vi sveliamo quanti follower ogni cantante ha guadagnato con la partecipazione al Festival di Sanremo 2022.

Classifica di popolarità dalla posizione 28 alla posizione 4

Le Vibrazioni – 2958 follower.

Giusy Ferreri – 4786 follower.

Highsnob – 7182 follower.

Massimo Ranieri – 9613 follower.

Iva Zanicchi – 9626 follower.

Yuman – 10.097 follower.

Donatella Rettore – 12.081 follower.

Hu – 12.125 follower.

Fabrizio Moro – 15.205 follower.

Aka7even – 18.895 follower.

Giovanni Truppi – 21.922 follower.

Sangiovanni – 30.300 follower.

Noemi – 38.929 follower.

Tananai – 42.171 follower.

Dargen D’Amico – 51.213 follower.

La Rappresentante di Lista – 56.263 follower.

Ditonellapiaga – 58.591 follower.

Achille Lauro – 64.025 follower

Gianni Morandi – 65.113 follower

Irama – 77.750 follower

Elisa – 86.979

Emma Marrone – 88.760 follower

Ana Mena – 98.723 follower

Top 3

La top 3 vede al terzo posto Michele Bravi con 142.101 follower, arrivato undicesimo al Festival. Al secondo posto Mahmood, uno dei vincitori, con 369.728 fan e al primo posto, ovviamente, Blanco con ben 771.451 follower. Un segno di apprezzamento pieno per i due vincitori di Sanremo e della classifica di popolarità, segno che la vittoria della loro canzone “Brividi” è stata voluta davvero dalla maggior parte degli italiani.

