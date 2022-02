Il curling è indubbiamente tra gli sport più discussi del momento. Scopriamo di cosa si tratta, come si gioca e quali sono le regole.

Con la vittoria della medaglia d’oro da parte dell’Italia grazie a Stefania Costantini e Amos Mosaner, il curling torna nuovamente a parlare di se. Negli ultimi giorni, infatti, l’attenzione su questo sport olimpico si è accesa in modo particolare.

Cerchiamo, quindi, di capire come si gioca, quali sono le regole da seguire e a cosa servono gli attrezzi (detti scope) che si vedono in campo ad ogni partita.

Curling: le regole del gioco

Il curling nasce come sport da praticare sul ghiaccio. Per certi versi simile al gioco delle bocce si svolge su una pista ghiacciata e liscia che deve essere lunga 45 metri e larga 4.

Ogni estremità ha un’area che è chiamata casa e che è formata da una sorta di bersaglio rappresentato da tre cerchi concentrici. Lo scopo del gioco è quello di lanciare le stone (delle pietre pesanti che hanno un’impugnatura) lungo la pista in modo da farle arrivare alla casa.

Ogni qual volta le stone si avvicinano a quest’ultima si accumulano punti. Inoltre, si possono usare le varie pietre per colpire le altre (quelle dell’avversario) al fine di allontanarle dalla propria casa o da renderle difficili da piazzare. Alla fine della partita, ovvero quando tutte le stone sono state lanciate, viene decretato il vincitore.

A cosa servono le scope che si vedono in pista

In tanti si sono chiesti quale sia l’effettivo ruolo delle scope che si vedono in mano ad alcuni giocatori.

Oltre ai lanciatori, infatti, ci sono altri giocatori che hanno lo scopo di liberare l’area dinanzi agli stone.

Il movimento delle scope infatti riesce a mutare velocità e traiettoria delle pietre e questo per un vero e proprio gioco di squadra dove alla semplice corsa verso l’obiettivo si aggiungono anche tecnica e strategia.

Un gioco che è quindi ben più completo e articolato di quanto non possa sembrare a prima vista e che, proprio per questo, riscuote sempre più fascino in chi ha modo di assistervi almeno una volta.

