Continua la favola azzurra alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, con un’altra conquista da parte dei nostri atleti. Stefania Costantini e Amos Mosaner hanno sconfitto nell’ultimo atto della competizione a Pechino 2022 una delle nazionali più forti al mondo nel curling misto, la Norvegia.

La coppia italiana ha vinto la finale con il punteggio di 8-5 contro i norvegesi Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten, conquistando un’altra medaglia d’oro per l’Italia.

Il nostro Paese entra così nei record del curling misto, ottenendo l’undicesima vittoria di queste Olimpiadi invernali che, a quanto pare fino ad oggi, stanno andando davvero bene per gli atleti azzurri.

