Un piccolo paziente ricoverato all’ospedale di Bologna è in attesa di un intervento al cuore, ma i genitori No Vax non vogliono trasfusioni di sangue da persone vaccinate.

Un piccolo bambino di Modena deve essere operato urgentemente al cuore e ha bisogno di molte trasfusioni, ma i genitori che sono pubblicamente contro il vaccino anti-covid, non vogliono sangue proveniente da persone vaccinate.

Il quotidiano Gazzetta di Modena riferisce che la questione nasce dopo diverse settimane che il piccolo è ricoverato all’Ospedale Sant’Orsola di Bologna: ai medici bolognesi viene detto che i genitori del piccolo si rifiutavano categoricamente di accettare sangue proveniente da donatori vaccinati contro il Covid-19. La pretesa della famiglia no vax sarebbe quella che il sangue che dovrà essere trasfuso sia prelevato solo da persone che non si siano sottoposte a vaccinazione.

La famiglia ha aperto un vero e proprio caso, lanciando l’appello in chat di ambienti No vax per reperire volontari non immunizzati, pronti a donare il proprio sangue. L’ospedale, in accordo col centro trasfusionale, si è opposto perché le donazioni di sangue devono seguire protocolli di legge molto rigidi e molto precisi.

Dopo il “no” da parte dell’ospedale, la famiglia a quel punto si è rivolta agli avvocati e il caso è finito davanti al giudice. Forse proprio oggi arriverà il verdetto e si saprà quale sarà il destino del piccolo paziente.

