Arianna Fontana conquista la decima medaglia nello short track 500 metri, la sua distanza preferita.

L’azzurra Arianna Fontana entra nella storia alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, con la decima medaglia conquistata, nonché la prima d’oro di questa edizione della competizione.

Arianna Fontana vince la medaglia d’oro nei 500 metri donne dello short track ai Giochi invernali di Pechino 2022, imponendosi con il tempo di 42.488 davanti all’olandese Suzanne Schlting e alla canadese Kim Boutin.

La Fontana ha già vinto una medaglia d’argento nella staffetta mista, con l’oro nei 500 metri raggiunge quota 10 medaglie olimpiche. La valtellinese riesce a difendere il titolo conquistato a Pyeongchang grazie a una rimonta emozionante.

Ecco come ha commentato la vittoria la campionessa: “Non ho le parole, sto ancora realizzando. Quando ho tagliato il traguardo, ho avuto un momento di sfogo, di liberazione per quello che io, il mio allenatore e la mia famiglia abbiamo dovuto sostenere in questi anni. La medaglia è per loro. Di solito non urlo, sono pacata, però questa volta ho esultato così. Dietro questa medaglia d’oro c’è tanto lavoro, sudore, lacrime, adesso sono più tranquilla. Lo volevo, essere qui di nuovo dopo quattro anni molto difficili. Ci ho sempre creduto”

Anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò ha commentato la vittoria di Fontana: “Arianna sei nella storia! Mi hai commosso. Che sofferenza! Ti meriti 10 e lode. Ho vissuto questa finale totalmente in apnea, nella mia stanza, non potendo ancora essere lì, al tuo fianco, a palpitare e gioire con te. Con questa decima medaglia hai raggiunto Stefania Belmondo al top delle atlete azzurre più medagliate nella storia dello sport italiano. E sai bene che non è ancora finita“

