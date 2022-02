Era stato investito da un camion durante una gara di handbike, da lì la corsa in ospedale e poi oltre 15 operazioni diverse: ecco come sta oggi Zanardi.

Dopo oltre 20 mesi dall’incidente, Alex Zanardi sta lavorando duramente per migliorare. Attualmente è in cura presso il centro iperbarico di Ravenna, dove ha concluso egregiamente il primo ciclo di cure. Il campione sta lentamente recuperando e rispondendo bene alla terapia con dei piccoli risultati.

Ecco come sta oggi Alex Zanardi

Come riporta Today, in base all’intervista de La Stampa : “Al fianco di Zanardi ci sono stati ogni giorno il medico e amico fraterno Claudio Costa, oltre alla moglie Daniela che è sempre con lui. Camera iperbarica dunque, e due gas iniettati nel corpo, continua il quotidiano torinese: l’ossigeno “che dà energia alle cellule “e l’elio “che impedisce loro di morire”. E poi ci sono dispositivi con impulsi elettrici per la neuromodulazione (per la funzione cerebrale) e poi ancora “medicina di bioregolazione del sistema, che funziona con una flebo in vena che nutre le cellule attivando le staminali”.

Alex Zanardi, come racconta il suo medico “è un uomo magnetico, con una grandissima voglia di fare. Pensi che un giorno mi ha detto “dobbiamo lavorare, voglio star bene“.

