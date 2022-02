Si sta tenendo oggi la cerimonia per il giuramento di Sergio Mattarella, eletto per la seconda volta come Presidente della Repubblica italiana. Ecco il suo discorso.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha giurato per la seconda volta a Montecitorio, proprio in queste ore. In questo pomeriggio, infatti, si sta tenendo la cerimonia per il suo insediamento.

Sergio Mattarella ha giurato di fronte al Parlamento, facendo un discorso ringraziando in primis i parlamentari per la fiducia dimostrata nei suoi confronti, per questo secondo mandato. Ecco le sue parole:

“Il Parlamento e i rappresentanti delle Regioni hanno fatto la loro scelta. È per me una nuova chiamata, inattesa, alla responsabilità, alla quale tuttavia non posso e non ho inteso sottrarmi. Ritorno dunque di fronte a questa Assemblea, nel luogo più alto della rappresentanza democratica, dove la volontà popolare trova la sua massima espressione. Vi ringrazio per la fiducia che mi avete manifestato chiamandomi per la seconda volta a rappresentare l’unità della Repubblica. Sono stati momenti travagliati per tutti, anche per me”

Il Presidente della Repubblica ha poi continuato: “Nel momento in cui i Presidenti di Camera e Senato mi hanno comunicato l’esito della votazione, ho parlato delle urgenze, sanitaria, economica e sociale, che ci interpellano. Non possiamo permetterci ritardi, né incertezze. Dobbiamo disegnare e iniziare a costruire, in questi prossimi anni, l’Italia del dopo emergenza. E’ ancora tempo di un impegno comune per rendere più forte l’Italia, ben oltre le difficoltà del momento. Un’Italia più giusta, più moderna, intensamente legata ai popoli amici che ci attorniano”

