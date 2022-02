Kurt Zouma è stato filmato mentre abusava di un gatto ed è stato criticato da molti su Twitter e anche da addetti ai lavori, anche dall’ex campione dell’UFC Jan Blachowicz che lo ha sfidato e insultato direttamente.

L’ex campione di arti marziali, infatti, dopo aver visto il video di Zouma che picchia il suo gatto lo ha sfidato, con un messaggio pubblicato su Twitter: “Se fai così il duro prova a prendertela con me, prova a prendermi a calci. Che pezzo di merda. Nessuna tolleranza per la crudeltà verso gli animali.”

If you are so tough mother****er, @KurtZouma, try to kick me.

What a piece of shit. No tolerance for animal cruelty.