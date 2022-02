Dorothea Wierer oggi conquista il bronzo nella sprint di Beijing 2022. È la prima medaglia Olimpica in carriera in una gara.

Le Olimpiadi di Pechino 2022 hanno finalmente visto la prima vittoria azzurra dal biathlon. A firmarlo è Dorothea Wierer, la quale ha dato il meglio di sé lungo i 7.5 km della sprint femminile.

Un risultato importante per l’atleta azzurra, arrivato soprattutto grazie a una prestazione sontuosa al poligono. La 31enne ha infatti completato la sessione di tiro in piedi in soli 21 secondi e 8 decimi. Nessuno come lei nella gara odierna.

Dopo la vittoria Dorothea Wierer ha dichiarato: “Ho dato tutto, ultimo giro molto faticoso”

Per il biathlon italiano è la settima medaglia olimpica: la sesta di bronzo, con l’argento di Pieralberto Carrara a Nagano ’98 nella 20 km che resta ancora il miglior risultato dei sempre.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG