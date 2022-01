Nuovo super ospite annunciato da Amadeus per Sanremo 2022: è la volta di Cesare Cremonini, che esordisce sul palco ligure.

Cesare Cremonini festeggerà i suoi vent’anni di canzoni sul palco dell’Ariston, perché sarà uno dei super ospiti di questa edizione del Festival di Sanremo 2022.

Il cantante bolognese, infatti, calcherà per la prima volta quel famoso palco, dove fino ad ora non aveva mai cantato. L’annuncio è stato fatto da Amadeus tramite un video del Tg1, pubblicato sui social del cantante, dove ha presenziato proprio Cesare Cremonini, in una gag simpatica insieme al conduttore. Ecco il video:

Partito dai Lunapop, suo storico gruppo che ha fatto impazzire migliaia di adolescenti, Cesare Cremonini ha avuto una brillante carriera e, ancora oggi, è uno dei cantautori italiani più amati dal pubblico.

Manca ormai meno di un mese a Sanremo 2022, che avrà inizio il 1 febbraio e finirà con la finale il 5 febbraio.

