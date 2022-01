Dopo l’edizione del 2018 presentata da Jimmy Kimmel, torna un conduttore a presentare la notte degli Oscar 2022. Ecco i possibili nomi.

Tom Holland

La serata degli Oscar 2022 è prevista il 27 marzo e si tiene nel Dolby Theatre di Los Angeles. Questo è un anno speciale perché ci sarà un conduttore sul palco con i vari attori e registi che si avvicenderanno per la consegna dei premi. Manca dal 2017, mentre nel 2019 era stato scelto Kevin Hart, costretto a rinunciare per dei vecchi tweet omofobi.

A confermare la presenza di un conduttore è stato Craig Erwich, il presidente di ABC Entertainment e Hulu Originals. La notizia è stata comunicata durante il winter press tour della Television Critics Association, ma non sono trapelati nomi. Immediato il toto-conduttore per provare a indovinare chi salirà sul palco. Uno dei nomi che circola di più è quello di Tom Holland, lo Spider-Man del film “Spider-Man: No Way Home”, film record di incassi nel 2021. Ecco le parole dell’attore in merito alla sua possibile conduzione: «Se lo farei? Assolutamente sì, quale idiota direbbe di no? Sarebbe divertente, lo farei con piacere. Sono sicuro anche molto stressante, ma divertente». Altri nomi a circolare in rete sono quelli di Pete Davidson che pare essere in trattativa, Steve Martin e Martin Short.

