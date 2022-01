Ecco le prime indiscrezioni su ciò che accadrà a Uomini e Donne nella puntata di oggi: dopo la scelta di Roberta Giusti, torna Gemma Galgani con un nuovo pretendente?

Uomini e Donne torna di consueto nel primo pomeriggio, con un’altra puntata condotta da Maria De Filippi. In base alle indiscrezioni che circolano sul web, dopo la scelta di Roberta Giusti, si dovrebbe tornare a parlare di Gemma Galgani. Che ci sia un nuovo pretendente per lei?

Come capire se non è più innamorato di te: i segnali inequivocabili Scopri di più!

Ecco cosa succederà oggi a Uomini e Donne

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, il pubblico ha assistito alla scelta di Roberta che è uscita dal programma con Samuele. Luca, la non-scelta, ha avuto un bigliettino speciale dalla conduttrice che lo invitava a diventare il nuovo tronista del dating show. Oggi si dovrebbe assistere ai primi approcci con il suo ruolo. Pare che il neo-tronista abbia già puntato alcune corteggiatrici con cui iniziare il suo percorso.

Per quanto riguarda il trono over, Gemma Galgani potrebbe tornare al centro studio. Dopo la delusione ricevuta da Leonardo la dama è di nuovo in cerca dell’amore. Il cavaliere è stato smascherato nel suo intento di raccogliere visibilità corteggiando il noto volto del dating. Ora, sembra che il signor Stefano possa essere un altro possibile pretendente per la dama torinese. Che succederà?

Riproduzione riservata © 2022 - DG