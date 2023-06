Ulteriori conferme sulla rottura tra Sangiovanni e Giulia Stabile. La coppia, nata ad Amici, pare essersi davvero lasciata.

Se fino a qualche ora fa, i fan di Sangiovanni e Giulia Stabile potevano ancora sperare in una ipotetica reunion dopo i tanti rumors sulla loro rottura, ora non sembrano esserci più possibilità. A confermalo, seppur, va detto, in modo indiretto, una risposta data dal cantante che ha fatto intendere come la sua storia con la ballerina sia terminata.

Sangiovanni, le parole su Giulia Stabile

Sono passati ormai diversi giorni dalla forte indiscrezione che dava per chiusa la relazione tra i due ex ragazzi di Amici. I diretti interessati non hanno mai parlato in modo ufficiale di quanto sta accadendo tra loro ma in modi diversi hanno dato dei segnali.

Se al compleanno di Giulia non è arrivato neppure un cuoricino o un like da parte di Sangio, adesso ecco le parole del ragazzo che fanno comprendere come sia, di fatto, single.

In vista del Radio Italia Live di Palermo al quale il cantante prenderà parte, Sangio ha rilasciato alcune parole a Cosmopolitan. Dichiarazioni che non lasciano troppo spazio ad interpretazioni e che coinvolgono anche Giulia, anche se mai nominata.

“Alla fine del mondo porterei con me una chitarra, un microfono, un computer”, ha detto il giovane artista di Vicenza. Ma poi ha a che aggiunto: “E una ragazza che mi faccia scrivere tutta la musica del mondo”.

Insomma. Il riferimento alla ragazza farebbe intendere al fatto che ora al suo fianco, questa non ci sia…

