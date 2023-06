Tornato single da poco più di un anno, Enzo Miccio racconta il grande desiderio a cui ha rinunciato: diventare padre.

Il wedding planner ed esperto di stile più famoso d’Italia si racconta al Corriere della Sera e lo fa a margine dell’uscita del suo libro, da poco in libreria ‘Ditemi sempre di sì’, nel quale ha parlato chiaramente di matrimoni e di segreti ma anche di come sia nata questa passione. Stiamo parlando, naturalemente, di Enzo Miccio che al quotidiano ha avuto modo di raccontare anche molti aneddoti privati e sogni che ha deciso di accantonare, come quello di diventare padre.

Enzo Miccio e la voglia di essere padre

Enzo Miccio

“Io vorrei tantissimo essere padre. Forse è la cosa che più mi manca e più mi mancherà nella vita. Ma ci ho rinunciato per senso di responsabilità”, ha esordito Miccio parlando del grande sogno a cui sembra aver ormai detto addio.

“La paternità è un desiderio che mi è venuto negli ultimi tempi, prima non lo avevo proprio, anzi i miei amici mi chiamavano scherzosamente ‘Erode’. Ma subentra una responsabilità talmente grande nell’avere un figlio che mi sono posto molte domande, e alla fine sono arrivato a fare una rinuncia: non diventerò padre”.

Allo stesso tempo l’uomo spiega: “Ma con questo non condanno e non giudico chi invece lo vuole diventare. Anzi, ammiro chi è in grado di crescere dei bambini, indipendentemente dal tipo di coppia in cui è. Anche perché se il desiderio di genitorialità è così forte, non ti ferma né la legge né l’essere single”.

Di seguito anche un recente post Instagram dell’uomo:

Riproduzione riservata © 2023 - DG